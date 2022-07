"ہماری ساری پیشگوئیاں درست ثابت، ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں" شرح سود میں اضافے کے بعد سابق وزیر خزانہ شوکت ترین بھی بول پڑے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے شرح سود 15 فیصد کرنے کے فیصلے پر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ ہم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

سٹیٹ بینک کی طرف سے مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد اپنے ردِ عمل میں شوکت ترین نے کہا کہ سٹیٹ بینک نے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں 1.25 فیصد اضافہ کردیا، معاشی شرح نمو تین سے چار فیصد رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جب کہ 2023 کیلئے مہنگائی کی شرح 18 سے 20 فیصد رہے گی۔ رواں ہفتے سوشل پروگریس انڈیکس (ایس پی آئی) 33.7 فیصد ہے۔

انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی پیشگوئیاں کی تھیں وہ ساری درست ثابت ہو رہی ہیں، ہم بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سے بچنے کا واحد حل نئے الیکشن ہیں۔

SBP announced discount rate +1.25%,GDP growth forecast 3/4%, avg inflation for 2023,18/20%. This week SPI at 33.7%. All our predictions are proving to be true. We are heading for a disaster. Only solution,ELECTIONS.