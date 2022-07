کیا کراچی میں شدید بارش بادل پھٹنے کا نتیجہ ہے؟ مرتضیٰ وہاب کے دعویٰ پر محکمہ موسمیات کا موقف آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہر قائد میں ہونے والی موسلا دھار بارش نے سیلابی صورت حال پیدا کردی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب نے دعویٰ کیا کہ شہر میں بادل پھٹنے کی وجہ سے بارش ہوئی تاہم محکمہ موسمیات نے واضح کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔

ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ ضلع وسطی میں بادل پھٹا جس کی وجہ سے ناگن چورنگی اور کے ڈی اے میں زیادہ پانی آیا۔انہوں نے کہا کہ اس دوران نالہ چلتا رہا جس کی وجہ سے پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔مشینری تعینات ہے اور تمام انڈر پاسز ٹریفک کیلئے کھلے ہیں۔

دوسری جانب محکمہ موسمیات نے مرتضیٰ وہاب کے اس دعویٰ کی تردید کی ہے ۔ نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز کے مطابق ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ نیو کراچی اور اطراف میں بادل نہیں پھٹے، تاہم شہر میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔

There was a major cloud burst in central district due to which KDA & Nagan Chowrangi have water. However, Naala & drainage line has responded well and water level is coming down. Machinery has been deployed. All underpasses are clear for traffic. Will keep everyone posted. Thanks https://t.co/YnU9tChaCX