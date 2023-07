بھارت میں قبائلی نوجوان پر پیشاب کرنے والے ملزم کا گھرمسمار کر دیا گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) مدھیہ پردیش حکام نے ایک قبائلی نوجوان کے سر پر سرعام پیشاب کرنے کے الزام میں زیر حراست ملزم کے گھر کو مسمار کردیا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پرویش شکلا سگریٹ پیتے ہوئے ایک نوجوان کے سر پر پیشاب کررہا ہے۔ مذکورہ واقعہ گزشتہ برس مدھیہ پردیش کے وسطی ضلع سدھی میں پیش آیا تھا لیکن رواں ہفتے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا جب سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا۔

مقامی پولیس کے مطابق پرویش شکلا کو گرفتار کیا جاچکا ہے اور مذکورہ جرم کے الزام میں اسے جرمانہ اور ایک سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق پرویش شکلا کو بدھ کی صبح 2 بجے کے قریب گرفتار کیا گیا جب مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی شیوراج سنگھ چوہان نے واقعہ کا نوٹس لیا اور پولیس کو فوری گرفتاری کی ہدایت کی۔

VIDEO | Authorities bulldoze a portion of the house belonging to Pravesh Shukla, the man arrested for urinating on a tribal youth in Sidhi district of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/2GjgIGQ39N