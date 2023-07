عالمگیر ترین کے ا نتقال پر علی ترین کا بیان بھی آگیا

ملتان (ویب ڈیسک) جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین نے اپنے چاچا کی یاد میں انہیں سوشل میڈیا پرخراج تحسین پیش کیا ہے، عالمگیرترین نے گزشتہ روزلاہور میں خود کشی کرلی تھی۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں علی ترین نے لکھا، ’ عالمگیر چاچا نے اپنی شرائط پر زندگی بسر کی’ وہ ایک COOL چاچا تھے، زندگی سے بھرپور کردار جو ہمیشہ چیلنجز میں خوش رہتے تھے۔ چاہے وہ زندگی میں ہو، کاروبار میں ہو یا کرکٹ میں’۔

Alamgir chacha lived life on his own terms. The cool uncle, the maverick. A larger than life character who was always happy to challenge convention. Whether in life, in business or in cricket.

His sudden loss is an almost unbearable tragedy for those who knew him well. May… pic.twitter.com/YeZzHdgRMz