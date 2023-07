پنجاب پولیس کے 3 سرکاری کتے ریٹائر، اعزازات سے نوازاگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پنجاب پولیس کے 3 سرکاری کتے ریٹائر ہو گئے۔

اے ایس پی شہر بانو کا کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی تقریب میں کتوں کو میڈلز اور سرٹیفکیٹس سے بھی نوازا گیا۔اے ایس پی شہربانو کے مطابق تینوں کتے 8 سال تک سپیشل برانچ میں خدمات سرانجام دیتے رہے۔انہوں نے مزید بتایا کہ ریٹائر ہونے والے کتوں کو دو فیملیز کے حوالے کردیا گیا ہے جو ان کی دیکھ بھال کریں گی۔

How incredibly sweet! Punjab Police service dogs retire with honour and adopted by their forever families.

A much more humane and heartening end to their service than being euthanized on retirement.

Thank you veteran doggos for your service and for being very good boys ☺️ pic.twitter.com/uBhpavAM9G