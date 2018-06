جمائما خان نے کچھ سال پہلے کیپٹل ٹاک میں عمران خان کے حوالے سے کیا بات کی تھی ؟حامد میر نے اپنے پروگرام کا ایسا حصہ دکھا دیا کہ تحریک انصاف کے کارکنان کے دل میں جمائما خان کی عزت مزید بڑھ جائے گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سینئر صحافی و معروف تجزیہ کار حامد میر نے اپنے پروگرام ”کیپٹل ٹاک “میں جمائما خان سے گفتگو کا کچھ سال پرانا ایک کلپ دکھا یا ۔حامد میر نے جمائما خان سے سوال کیا کہ آپ عمران خان کے مستقبل کو کیسا دیکھتی ہیں ؟اس پر جواب دیتے ہوئے جمائما خان کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک ایماندار شخص ہیں اور ان کا پاکستان کے لیے مضبوط ویژن ہے ۔انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ انتخابات میں کامیاب ہونگے ۔ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے بچوں کی ماں ہونے کے ناطے مجھے ان کی حفاظت کی فکر ہے۔

