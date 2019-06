لاہور کے معروف ریسٹورنٹ بیکنگ ورثہ کے مالک مسعود صوفی انتقال کر گئے لاہور کے معروف ریسٹورنٹ بیکنگ ورثہ کے مالک مسعود صوفی انتقال کر گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان میں بہترین اور لذیذ کشمیری کھانوں کے مشہور ریسٹورنٹ’’بیکنگ ورثہ ‘‘ کے مالک مسعود صوفی انتقال کر گئے ۔پبلک پالیسی اور ڈویلپمنٹ کے ماہر سلمان صوفی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا کہ ”میرے انکل اور بیکنگ ورثہ کے مالک مسعود صوفی انتقال کر گئے ہیں “۔انہوں نے اپنے انکل کے لیے خصوصی دعاؤں کی بھی اپیل کی ۔

واضح رہے کہ اندرون لاہور میں کشمیری کھانوں کے سب سے مشہور ریسٹورنٹ ’’بیکنگ ورثہ ‘‘ کے مالک مسعود سعید صوفی گذشتہ کئی دہائیوں سے اپنے لاجواب اور ذائقہ دار کھانوں کی وجہ سے پاکستان بھر میں مشہور تھے ،اندرون لاہور میں واقع ’’بیکنگ ورثہ ‘‘پر زعفران ، کستوری اور عنبر جیسے قیمتی ترین اجزا سے تیار کئے جانے والے تندوری مٹن کباب،تندوری چکن کباب،تندوری چکن لیگ پیس ،تندوری مٹن ٹی بون ،تندوری دیسی اصیل چرغہ،تندوری مٹن پیزم ،تندوری دریائی فش ،باقر خانی،مال نٹ،لون مٹھ،کلچہ،قورمہ اپنی مثال آپ ہیں۔بیکنگ ورثہ کھانے والوں میں میاں نواز شریف ،میاں شہباز شریف ،اراکین اسمبلی ،مشہور صحافی اور ایلیٹ کلاس کے اہم افراد شامل ہیں ۔’’بیکنگ ورثہ ‘‘ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں کھانے کے لئے آرڈر اور ایڈوانس بکنگ ایک دن قبل کروانی پڑتی ہے جبکہ شریف برادران اپنے گھر میں ہونے والی کئی تقریبات میں بھی مسعود سعید صوفی کے ہاتھوں سے پکے ہوئے کشمیری کھانے خصوصی طور پر تیار کرواتے تھے ۔

My uncle, Masood Sufi, owner of world famous #BakingVirsa who brought finest Kashmiri cuisine to #Pakistan which was unmatched by any, passed away today. Please say a prayer for his soul. Thank you. @KamranShafi46 pic.twitter.com/blbwHuW7lZ — Salman Sufi (@SalmanSufi7) June 6, 2019

مسعود سعید صوفی کے اچانک انتقال کی خبر سن کر قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ ن کے صدر میاں شہباز شریف نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سن کر بہت دکھ ہوا ،وہ میرے بہت اچھے دوست تھے اور کھانا پکانے کے ماہر تھے ،ان کے کھانے ہمارے گھرمیں بہت پسند کیے جاتے تھے ،اللہ انہیں جنت میں گھر دے۔

سینئر صحافی اور اینکر پرسن اجمل جامی نے بھی مسعود سعید صوفی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے ۔

