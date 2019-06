”کیا آپ صحیح ثنا سے رقم کی ادائیگی کا سوال پوچھ رہے ہیں “ڈی جی آئی ایس پی آر اور ثنا بچا کے درمیان ٹوئٹر پر لفظی جنگ شدید ہو گئی

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور اور اینکر پرسن ثنا بچا کے درمیان لفظی تکرار طول پکڑ گئی ۔ پاک فوج نے دفاعی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشخبری سنائی توجنرل آصف غفور کے اس اعلان پرثنابچا بھی میدان میں آئیں جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے دبنگ جواب دیا تاہم یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ،ثنا بچا نے ایک بار پھر جنرل آص غفور کو جواب دے دیا۔

@peaceforchange twitter allows me only so many words. My response below. https://t.co/gkbP8XCgXF pic.twitter.com/XxvWzyiXT1