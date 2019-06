پاکستان کے میچ کے دوران بارش کی وجہ سے وسیم اکرم کو ان کی بیگم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم اپنی اہلیہ کے ساتھ ہاتھ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوںپکڑے گئے ۔تفصیل کے مطابق وسیم اکرم ان دنوں کرکٹ ورلڈ کپ کے میگا ایونٹ کے لیے لندن میں موجود ہیں جہاں وہ کمینٹیٹر کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں ۔بارش کے باعث آج سری لنکا اور پاکستان کا میچ شروع نہ ہونے پر وسیم اکرم دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ کمنٹری باکس میں کرکٹ کھیلتے رہے اور اس دوران اپنی اہلیہ سے فون پر ٹھیک طرح بات بھی نہ کی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شنیرا اکرم نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وسیم اکرم دیگر کھلاڑویوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں ۔اس کے ساتھ شنیرا اکرم نے لکھا کہ میری ابھی وسیم اکرم سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے کال بیک کریں گے کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ مصروف ہیں ،اور پھر میں نے یہ فوٹیج دیکھی ۔

Just spoke to my husband and he said he had to call me back as he was extremely busy......... then I saw this footage ???????? #RainDelay #PAKvSL #Bristol #CWC19 @wasimakramlive https://t.co/n6HflmTOGv