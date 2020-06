پلازمہ کے ذریعے کورونا مریضوں کی صحتیابی، فواد چودھری نے سوال اٹھا دیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کورونا سے صحت یاب مریضوں کے پلازمہ (پیسو امیونائزیشن) سے کورونا کے مریضوں کی صحت یابی کے دعوو¿ں کو غیر مصدقہ قرار دے دیا۔

خیال رہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنا پلازمہ عطیہ کریں، کیوں کہ اس سے وینٹی لیٹر پر موجود کورونا سے شدید متاثر مریضوں کی جان بچائی جاسکتی ہے۔

فواد چوہدری نے ٹوئٹر پر ہی پلازمہ عطیہ کرنے سےمتعلق بیان پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات پر تنقیدکرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ تحقیق سے ثابت نہیں۔فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ حکومتی افسران کو اس طرح کے بیانات دینے میں احتیاط کرنی چاہیے، وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اس قسم کے دعوؤں کو دیکھ رہی ہے،کورونا مریض کو پلازمہ لگانے سے صحت یابی کے دعوے غیر مصدقہ ہیں۔

There is no such reserach to back your claim, Govt officials must be very careful for making such observations....in @MinistryofST we are keeping track of int and local reserach such claims are unsubstantiated https://t.co/PmHILaPJqZ