وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے چین کے خلاف تہلکہ خیز بیان دے دیا ،سی پیک پر سوالیہ نشان کھڑا کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور شہباز گل کی ایک ویڈیو سوشل میڈ یا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز گل سے سوال پوچھا گیا کہ کیا چینی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے ؟جس پر انہوں نے جوا ب دیتے ہوئے کہا کہ میں کہوں گا بالکل بھی نہیں ،چینی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ،کاروباری شخص کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ چین کی ثقافت پاکستان سے بہت مختلف ہے،میں چین میں رہا ہوں ،وہاں کی ثقافت بہت مختلف ہے ۔شہباز گل کا کہنا تھا کہ جس طرح سے پاکستانی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جس طرح کے چینی معاشرے کو دیکھتے ہیں ،وہ اس سے بہت مختلف ہے ،پاکستانی چینی ثقافت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ،اس لحاظ سے پاکستان چین کے ساتھ کاروبار کے لیے تیار نہیں ہے ۔

Chinese investment is not good for Pakistan :Shehbaz gill

