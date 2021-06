”فلسطین یکجہتی ایورڈ“ تقریب، بچوں اور بچیوں کی بڑی تعداد میں شرکت ”فلسطین یکجہتی ایورڈ“ تقریب، بچوں اور بچیوں کی بڑی تعداد میں شرکت

کراچی (سٹاف رپورٹر) جماعت اسلامی کراچی کے تحت شاہراہ فیصل پر ہونے والے تاریخی و عظیم الشان ”فلسطین مارچ“کے حوالے سے مقابلہئ تقریر،مقابلہئ مصوری،مقابلہئ ترانے سمیت منفرد سرگرمیوں میں حصہ لینے والے بچوں اور بچیوں کے اعزاز میں ادارہ نورحق میں ”فلسطین یکجہتی ایوارڈ“کی تقریب ہوئی۔پروگرام میں بچوں اور بچیوں نے مقابلہ تقریر،مصوری،ترانے سمیت دیگرسرگرمیوں میں حصہ لیا۔پروگرام کے شرکاء کے لیے ایک گیلری بنائی گئی جس پربچوں نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پلے کارڈ اور مسجد اقصیٰ کی تصاویر چسپاں کی تھیں جس پر تحریر تھا کہ Stand up for palestine،we stand with palestine،Organisation of islamic Cooperation All Talk No Action،Boycott Israel،لبیک یا غزہ، لبیک یا اقصیٰ۔شرکاء نے فسلطینی بچوں اور بچیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نعرے بھی لگائے۔جامعۃ الامام نعمان بن ثابتؓکے بچوں نے امیرجماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کو اپنی عیدی میں سے فلسطینی بچوں کے لیے ایک لاکھ روپے عیدی پیش کی۔ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمن نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ آزادی کا راستہ صرف مزاحمت اور جدوجہد کا راستہ ہے،23مئی کو شاہراہ فیصل پر ہونے والا تاریخی ”فلسطین مارچ“ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان کے مسلمان فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور آج کا فلسطین یکجہتی ایوارڈ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے قبلہئ اول کی آزادی تک ہم حماس کے مجاہدین اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔انہوں نے کہاکہ صیہونی فوج گزشتہ 70سال سے مسلمانوں کے قبلہئ اول مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کررہی ہے جسے حماس کے مجاہدین نے ہمیشہ سے شکست سے دوچار کیا ہے،امریکہ بھرپور طریقہ سے اسرائیل کی مدد کررہا ہے اور ہر سال لاکھوں ڈالر کا اسلحہ فراہم کررہا ہے ان سب کے باوجود جذبہ جہاد اور اللہ پر ایمان کے نتیجے میں حماس کے مجاہدین صیہونی فوج کا مقابلہ کررہے ہیں اورہم سب پر فرض ہے کہ فلسطین کی آزادی کے لیے حماس کے مجاہدین کے ساتھ جدوجہد کرنے کا عزم کریں۔انہوں نے کہاکہ اگر اسرائیل،ہولوکاسٹ،امریکہ یا بھارت کے خلاف سوشل میڈیا پر بات کی جائے تو فیس بیک انتظامیہ،نام نہاد سوشل میڈیا، اظہارآزادی رائے کے دعوے دار فوراً فیس بک پیچ بلاک کردیتے ہیں،اسرائیل سوشل میڈیا کو کنٹرول کررہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ فیس بک پیج بلاک کر کے حق کی آواز کو دبادیا جائے گا لیکن پاکستان کے بچے، بوڑھے،جوان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں اورقبلہئ اول کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔جماعت اسلامی کراچی کی سوشل میڈیا ٹیم اور وہ والدین خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور مظلوم و نہتے فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ پروگرام کے اختتام میں مقابلوں میں اول،دوم اور سوم آنے والے بچوں اور بچیوں میں شلیڈز بھی تقسیم کی گئیں۔اس موقع پر ڈپٹی سکریٹری جماعت اسلامی کراچی نوید علی بیگ،پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کراچی کے سکریٹری نجیب ایوبی،سکریٹری اطلاعات زاہد عسکری،معروف شاعر اجمل سراج،انچارج سوشل میڈیا سلمان شیخ و دیگر بھی موجود تھے۔جب کہ نظامت کے فرائض مرزاثوبان بیگ نے انجام دیے۔#