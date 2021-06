سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نواسے کا پولو میچ انجوائے کرتے ہوئے تصویر سامنے آگئی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں اپنے نواسے جنید صفدر کا پولو میچ دیکھتے ہوئے تصویر منظر عام پر آگئی۔

لندن کے گارڈز پولو کلب میں کیمبرج اور آکسفورڈ کی ٹیموں کے مابین پولو کا میچ کھیلا گیا ۔ جنید صفدر کیمبرج کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ دوسرے پاکستانی ہیں جو کیمبرج کی پولو ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔

Junaid Safdar, the second Pakistani ever to play for University of Cambridge. @ The Guards Polo Club #ProudUncleMoment #CambridgeVsOxford pic.twitter.com/bBXOtjuEhN