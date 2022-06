پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرکے مالی بحران سے نکل آئے ہیں: مفتاح اسماعیل

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیرخزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دو مرتبہ اضافے کے بعد مالی بحران سے نکل آئے ہیں۔

ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک میں کسی فنانشل ایمرجنسی کا اعلان نہیں کیا جارہا نہ ہی ایسی کوئی ضرورت ہے, وزیراعظم شہباز شریف آج حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کریں گے۔

The Prime Minister will at some point announce austerity measures to save government expenditures. But there is not going to be any declaration of financial emergency. Nor is there any financial emergency. After two increases in petrol prices, we are out of the financial crisis.