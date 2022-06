گستاخانہ ریمارکس پر بالی ووڈ خانز کی خاموشی پر شان شاہد برہم

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی اداکار شان شاہد نے بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے گستاخانہ بیان پرسخت ردعمل دیتے ہوئے بالی ووڈ سٹار شاہ رخ،سلمان اور عامر کی خاموشی پر برہمی اظہار کیا۔

تفصیلات کے مطابق اداکار شان نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پو بیان جاری کیا اور کہا کہ کچھ اداکار اب بھی بی جے پی کے خلاف بولنے کے بجائے خاموش ہیں،یہ کہتے تھے فنکار کی کوئی سرحد نہیں ،سرحد نہیں تو شرم تو ہوتی ہے یا وہ بھی بیچ دی؟اداکار نے مزید کہا کہ اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مذمت کریں ۔

Kuch adaakaar ab bhi khamosh Hain ???????? bjp kai khilaaf bolnay sai .. yae kehtay thai fankaar ki koi sarhad nahi hoti ..bhai sarhad nahi hoti sharm tu hoti hai kai woh bhi baich di ? raise your voice condemn the hateful speech against our PROPHET PBUH..???????? ……. #banmodisindia