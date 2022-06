"پٹرول آج مہنگا نہیں کروں گا" مفتاح اسماعیل نے "خوشخبری" سنادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ آج پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ۔ انہوں نے یہ وضاحتی بیان ان خبروں کے ردِ عمل میں دیا ہے جو ان سے منسوب کرکے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی۔ مفتاح اسماعیل نے واضح کیا کہ انہوں نے پری بجٹ سیمینار میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ جو چینل بھی اس حوالے سے خبریں چلا رہے ہیں وہ اپنے ناظرین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آج پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی سمری بھجوائی گئی ہے۔

In the pre-budget seminar I never even spoke about petroleum prices. Channels running these tickers are doing a disservice to their viewers. There will be no increase in prices today and there is no summary or plan to raise prices.