آئی سی سی نے پلیئر آف دی منتھ کیلئے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا، پاکستان کا کونسا کھلاڑی شامل? جانئے

دبئی (ویب ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ماہ مئی کے لیے مینز اور ویمنز کی نامزدگیوں کا اعلان کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابقآئی سی سی نے مردوں میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو نیوزی لینڈ کے خلاف بہترین کارکردگی دکھانے پر مئی کے مینز آف دی منتھ کے لیے منتخب کیا ہے۔اس کے علاوہ بنگلادیش کے بلے باز نجم الحسن کو آئرلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں بہترین کارکردگی اور آئرش بلے باز ہیری ٹیکٹر کو بنگلادیش کے خلاف بہترین کارکردگی دکھانے پر نامزد کیا گیا ہے۔

ویمز فارمیٹ کیلیے سری لنکا کی دو اور تھائی لینڈ کی تھیپو وانگ کو پہلی بار پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔

