امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ لائیو کنسرٹ کے دوران مکھی نگل گئیں

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ سٹیج پر اپنی پرفارمنس کے دوران مکھی نگل گئیں۔

سوشل میڈیا پر گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کنسرٹ میں موجود تماشائیوں کو بتا رہی ہیں کہ ان کے منہ میں مکھی چلی گئی ہے۔گلوکارہ سٹیج پر پرفارمنس کے دوران اچانک رُک جاتی ہیں اور مکھی کو منہ سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں تاہم مکھی باہر نہ آنے پر انہوں نے اسے نگل لیا۔ٹیلر نے دلچسپ انداز میں مداحوں کو بتایا کہ "انہوں نے مکھی نگل لی ہے اور یہ بہت مزیدار ہے مگر اب وہ ٹھیک ہیں۔اس دوران کنسرٹ میں موجود تماشائی خوب قہقہے لگاتے رہے جبکہ گلوکارہ بھی ہنسنے پر مجبور ہوگئیں۔"

???? | Taylor after swallowing a bug during the show tonight

“Oh delicious… Is there any chance that none of you saw that?… It’s fine. I swallowed it.” #ChicagoTSTheErasTour #TSTheErasTour

