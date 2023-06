بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ کوسندھی زبان سے متعلق بیان دینا مہنگا پڑگیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فلموں کے سینئر اداکار نصیرالدین شاہ کو سندھی زبان سے متعلق بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔

نصیرالدین شاہ کے ایک حالیہ انٹرویو کی کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں اداکار کو پاکستان کی زبان سندھی سے متعلق بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نصیرالدین شاہ نے انٹرویو میں کہا کہ "پاکستان میں اردو پشتو سرائیکی بلوچی سمیت کئی زبانیں ہیں مگر اب وہاں سندھی زبان نہیں بولی جاتی۔ تاہم اداکار کے اس بیان پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔"

Sindhi is official language of Sindh state of Pakistan and spoken by 3 crore Pakistanis at least.

