سیلفی بوائے احمد شہزا د اب’ سیلفش ‘بھی ہو گئے ،گزشتہ روز میچ کے دوران ایسی گھٹیا حرکت کردی کہ آپ کو بھی شدید غصہ آجائے گا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز میچ میں پشاور زلمی نے ایک اور شاندار جیت اپنے نام کر لی جس میں ٹیم کے باﺅلنگ اور بیٹنگ یونٹ نے برابر کا کردار ادا کیا ، کل رات صہیب مقصود نے ایسی شاندار اننگز کھیلی کے ملتان سلطانز کے مداحوں کا دل جیت لیا لیکن میچ کے دوران احمد شہزاد نے انتہاءکی خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صہیب مقصود کے ساتھ ایسی حرکت کردی کہ کمنٹیٹر بھی چپ نہ رہ سکے ۔ہوا کچھ یوں کے گزشتہ رات میچ کے دوران احمد شہزاد اور صہیب مقصود پچ پر موجود تھے، پشاور زلمی کے باولر عمید آصف نے صہیب مقصود کو گیند کرائی جسے انہوں نے روک لیا ، اس دوران باولنگ اینڈ پر موجود احمد شہزاد نے رن لینے کے لیے دوڑنا شروع کردیا تو صہیب مقصود نے ایسا کرنے سے انکار بھی کیا لیکن احمد شہزاد بھاگتے ہوئے بیٹنگ اینڈ پر پہنچ گئے ،اس موقع پر باولر عمید آصف نے قریب پڑی گیند اٹھائی اور باولنگ اینڈ پر بھاگ کر وکٹ کو لگا کر احمد شہزاد کو رن آوٹ کردیا ۔احمد شہزاد جب بھاگتے ہوئے بیٹنگ اینڈ پر پہنچے تو انہوں نے خود غرضی کی انتہا کرتے ہوئے صہیب مقصود کو وکٹ سے باہر دھکا دینے کی کوشش کی تاکہ وہ کریز سے باہر ہو کر رن آوٹ ہو جائیں تاہم صہیب مقصوداپنی جگہ کھڑے رہے اور بلاآخر احمد شہزاد رکو گراﺅنڈ چھوڑ کر جانا پڑا ۔میچ کے دوران احمد شہزاد نے 37گیندوں پر 37رنز بنائے جبکہ صہیب مقصود 7چھکوں اور 4چوکوں کی مدد سے 42گیندوں پر 85رنز بنا کر ناٹ آوٹ رہے ۔

ویڈ یو دیکھیں

OUT! 14.1 Umaid Asif to Sohaib Maqsood (Ahmed Shehzad run out)

