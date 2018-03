” امن کانشان ہماراپاکستان “آئی ایس پی آر نے 23 مارچ کیلئے پرومو جاری کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)”امن کا نشان ہمارا پاکستان“آئی ایس پی آرنے 23مارچ کیلئے پروموجاری کردیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آرمیجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ قوم 78 واں یوم پاکستان منانے کو تیارہے،قوم 23 مارچ کو 78 واں یوم پاکستان منائے گی۔یوم پاکستان شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان امن کانشان ہے،انشااللہ ہرقیمت پرحفاظت کریں گے۔

Nation prepares to celebrate 78th PakDay on 23 Mar 2018.



“Pakistan is synonymous to Peace and we shall safeguard it at any cost IA”.#PakistanTheLandOfPeace ????????امن کا نشان ہمارا پاکستان #PakDayParade2018#LongLivePakistan pic.twitter.com/UhuTC5U3TJ