گزشتہ روز میچ کے دوران محمد حفیظ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کیوں کی؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی، وجہ پتہ چلی تو ہنسی سے پاکستانیوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں گزشتہ روز پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا میچ ہوا جو پشاور زلمی 19 رنز سے ہار گئی۔ اس میچ کی سب سے زبردست بات صہیب مقصود کی اننگز تھی جس میں انہوں نے فلک شگاف چھکے لگائے اور پشاور زلمی کے باﺅلرز کو دن میں تارے دکھا دئیے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔محمد شامی کی اہلیہ نے اپنے شوہر سے باتیں کرنے والی کراچی کی لڑکی علیشبا کی تصاویر اور موبائل نمبر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دیا، یہ کون ہے اور کیا کرتی ہے؟ دیکھنے والے آنکھیں جھپکنا بھول گئے

میچ کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب پشاور زلمی کی کپتانی کرنے والے محمد حفیظ کان پکڑ کر توبہ توبہ کرتے نظر آئے اور سب حیران ہو گئے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تاہم اب یہ راز بھی کھل گیا ہے اور ایسی وجہ سامنے آ گئی کہ جان کر آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔محمد شامی اور کراچی کی علیشبا کے درمیان واٹس ایپ پر کس قدر فحش گفتگو ہوتی رہی؟ حسین جہان نے سکرین شاٹس اپ لوڈ کئے تو صارفین کے گال لال ہو گئے، بھارتیوں کیساتھ پاکستانیوں کا سر بھی شرم سے جھک گیا

وہاب ریاض پشاور زلمی کے مرکزی باﺅلرز میں سے ایک ہیں اور جب صہیب مقصود بیٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے کسی کو بھی نہ بخشا۔ ایسے میں وہاب ریاض بھی انہیں قابو کرنے میں ناکام نظر آئے اور لمبے لمبے چھکے مارتے رہے اور جب چھکے کچھ زیادہ ہی ہو گئے تو محمد حفیظ بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے لگے اور کچھ ایسے اشارے کئے کہ جیسے کہہ رہے ہوں ”توبہ توبہ۔۔۔ بس یار بڑی ہو گئی ہے۔“

Mohammad Hafeez after one of Sohaib Maqsood's sixes #PSL2018 #MSvPZ pic.twitter.com/1cM0GhlIMh