”پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس نے گانے لگا کر رقص شروع کر دیا کیونکہ ۔۔۔“وہ کام کر دیا جو آج تک نہ ہوا تھا لیکن وجہ جان کر ہر پاکستانی خوش ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پی آئی اے تو عمومی طو پر مسافروں کی پریشانی میں اضافہ کرنے سے ہی جانی جاتی ہے تاہم آج پرواز کے دوران پی آئی اے کی ایئرہوسٹسز نے جہاز میں گانا لگا کر ہلکا ہلکا سا رقص کیا اور مسافروں میں تحفے تقسیم کیے ۔

تفصیلات کے مطابق پی آئی اے کی جانب سے یہ انتہائی خوبصورت اقدام جشن بہاراں کو انوکھے انداز میں خوش آمدید کہنے کیلئے اپنایا گیا اور اس کا جشن ہوا میں منایا گیا ۔جہاز میں پی آئی اے کی کراچی سے لاہور آنے والی پرواز پی کے 304 میں ایئر ہوسٹسز نے ہاتھوں میں میٹھائی اور تحفے اٹھائے اور مسافروں کے درمیان آن پہنچی اور اسی موقع پر جہاز میں حدیقہ کیانی کا انتہائی معروف گانا ’بوہے باریاں ‘ چلایا گیا جس پر ایئرہوسٹس اور دیگر عملے میں انتہائی خوبصورت طریقے سے رقص کا مظاہرہ کیا جسے دیکھ کر مسافروں کی حیرت کی انتہا نہ رہے تاہم تمام مسافروں نے خوشی کا بھی اظہار کیا ۔جہاز کے عملے میں تمام مسافروں میں میٹھائیاں اور تحفے تقسیم کیے جبکہ خواتین کو انتہائی خوبصورت گجرے بالوں میں سجانے کیلئے بھی دیئے گئے ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔

Spring on-board! #PIA crew distributes gifts, amidst upbeat Pakistani songs to welcome the season.#ARYStories pic.twitter.com/w6LBtSd326