اٹلانٹس دی پام اور پی ایس ڈی ایف میں معاہدے پر دستخط

کراچی (پ ر) دوبئی کی معروف انٹرٹینمنٹ ریزارٹ Atlantis, The Palm نے پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ (پی ایس ڈی ایف) کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کئے ہیں جس کامقصد پنجاب، پاکستان سے اسٹاف کو تربیت کی فراہمی اور ان کی خدمات حاصل کرنا ہے۔ معاہدے پر دستخط Atlantis The Palm and The Royal Atlantis کے ایگزیکٹو وائس پریذیڈنٹ و منیجنگ ڈائریکٹر ٹیموتھی کیلی اور پی ایس ڈی ایف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جواد خان کے مابین Atlantis, The Palm میں ہوئے۔ دونوں ادارے پنجاب سے ورکرز کو خلیج کے سب سے عالی شان ریزارٹس میں اپنے کیریئر کو بڑھانے کا موقع فراہم کرنے کیلئے اس شراکت داری کو کامیاب بنانے کیلئے پرعزم ہیں۔ معاہدے کے تحت پی ایس ڈی ایف افرادی قوت کو معروف ہاسپیٹلٹی سیگمنٹس میں تربیت فراہم کرے گا جبکہ Atlantis انہیں ریزارٹ میں مختلف شعبوں میں ملازمت فراہم کرے گا۔ اس اقدام سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کیلئے روزگار کے دلچسپ مواقع پیدا ہوں گے جبکہ Atlantis باصلاحیت اور قابل سٹاف کی افرادی قوت سے مستفید ہوگا۔Atlantis The Palm and The Royal Atlantis کے ایگزیکٹو وائس پریذیڈنٹ و منیجنگ ڈائریکٹر ٹیموتھی کیلی نے اس موقع پر کہا ’’مفاہمت کی اس یادداشت پر دستخط کرنا باعث مسرت ہے جو رواداری کے سال کے ساتھ منسلک ہے۔ دنیا میں معروف انٹرٹینمنٹ ریزارٹس میں سے ایک ہونے کے ناطے Atlantis, The Palm مختلف قومیتوں سے لوگوں کو ملازمتوں کی فراہمی کیلئے پیش پیش رہا ہے جو ہمارے کامیاب آپریشنز میں ایک مضبوط ستون کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ نیا معاہدہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین تعلقات کو مضبوط بنائے گا اور دوطرفہ تعاون کو فروغ دے گا۔‘‘پی ایس ڈی ایف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جواد خان نے کہا کہ Atlantis, The Palm لگژری ریزارٹ بزنس میں سب سے بڑا برانڈ ہے اور ریزارٹ میں کام کرنے کے لئے ہاسپیٹلٹی کی صنعت سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز کے لئے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ ہمیں سکلڈ ورک فورس کو تربیت کی فراہمی پر بہت خوشی ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ Atlantis, The Palm انہیں بہترین تربیت یافتہ میں سے پائے گا۔

