آرمی چیف کی زیرصدارت کورکمانڈرکانفرنس،کوئی خطرہ یا رکاوٹ ہمیں ترقی سےنہیں روک سکتے: جنرل قمرجاوید باجوہ

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا جس دوران پاک فوج کے سربراہ نے جوانوں کو کسی بھی خطرے سے نمٹنے کیلئے تیار رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ کوئی بھی خطرہ یا رکاوٹ ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتے ۔

ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن ، استحکام اور ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے ، کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کی صورت میں مادر وطن کا بھر پور دفاع کیا جائے گا ۔ آرمی چیف نے پاک فوج کے بلند حوصلے اور کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے سراہا اور کہا کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے ۔

ڈی جی آئی ایس پی آ رکا کہناتھا کہ کور کمانڈرکانفرنس کے دوران پاک فوج کی پیشہ وارانہ تیاریوں اور پاک بھارت کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ۔کانفرنس کے دوران کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر جاری ہے ، بھارت ایل او سی پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے ۔آئی ایس پی آر کا کہناتھا کہ عالمی برادری بھارتی جارحیت کا نوٹس لے ۔

CCC at GHQ. Forum expressed strong will, resolve & determination to defend motherland against any misadventure/aggression. Indian atrocities in IOK & deliberate targeting of civilians along LOC are only fuelling the fire and need to be stopped for regional peace. (1 of 3). pic.twitter.com/qoOI1KO2tt