سندھ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور کے الیکٹرک کے وفد کولیسکو کی جانب سے بریفنگ سندھ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور کے الیکٹرک کے وفد کولیسکو کی جانب سے بریفنگ

لاہور(پ ر)سندھ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور کے الیکٹرک کے وفد کو Ease of doing Bussiness کے حوالے سے لیسکو کی جانب سے کیے گئے اقدامات بارے بریفنگ۔ وزیراعظم پاکستان کے ویثرن کے مطابق کاروباری حلقوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے اور ملک میں کاروبار کے لئے سازگار حالات پیدا کرنے کے حوالے سے لیسکو اپنے صارفین کے لئے آن لائن ون اسٹاپ جیسی سہولیات فراہم کررہا ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ اور ورلڈ بینک کے تعاون سے کاروباری حالات کو مزید سازگار بنانے کے لئے ایز آف ڈوئنگ بزنس پروگرام کا آغاز کیا گیا جس کے تحت کاروباری صارفین کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک صارفین کو بجلی کنکشنز کی گھر بیٹھے وصولی یقینی بنائی گئی۔ اسی بابت لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں آج Ease of doing Bussiness کے حوالیسے اورئینٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔جس میں انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ سندھ حکومت، انرجی ڈیپارٹمنٹ اور کے الیکٹرک کے وفد کوEase of doing Bussiness بارے لیسکو کے اقدامات کی بابت اورئینٹیشن دی گئی۔لیسکو کی جانب سے ڈپٹی منیجر کمرشل نعمان ملہی نے لیسکو کی جانب سے کی گئی Ease of doing Bussiness ریفارمز کے حوالے سے شرکاء کو بریفنگ دی جس میں بجلی کے نئے کنکشن، آن لائن ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی، روشن پاکستان ایپ، کیلکیولیٹ نیو کنکشن سٹیٹمینٹ جیسے فیچرز شامل ہیں۔ لیسکوکی جانب سے چیف ایگزیکٹو مجاہد پرویز چٹھہ، جنرل منیجر ٹیکنیکل معین الدین، جنرل منیجر آپریشن پرویز اقبال، چیف انجینئر پی ایم یو چوہدری بشیر، منیجر پی ڈی سی ملک اشفاق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی عقیل شوکت اور دیگر افسران نے شرکت کی جبکہ انرجی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سیدائریکٹر جنرل عزیز اللہ میمن،سندھ انویسٹمینٹ کی طرف سے ڈائریکٹر ڈی بی آر آئی وی عبداللہ زیدی، منیجر ڈی بی آر آئی وی جنید شفقت اور کے الیکٹرک کی جانب سے ڈائریکٹر نیو کنکشنزکامران اختر ہاشمی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق پاکستان کاروباری ماحول بارے ضوابط سے متعلق چھ ریگولیٹری انڈیکیٹرز کی توثیق کے نتیجے میں ایسے ممالک میں ٹاپ ٹین میں آگیا ہے جنہوں نے بہتر کاروباری اصلاحات پیدا کیں۔ اس ضمن میں ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں لیسکو کی کارکردگی کو بھی سراہا تھا اور کہا تھا کہ لیسکو نے بجلی کنکشنز کے حصول کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ورلڈ بینک کے مطابق لیسکو نے سروس ڈلیوری ٹائم فریم کے نفاذ کے ساتھ ساتھ شفافیت کے عمل کو مزید بہتر بنایا۔

مزید : کامرس