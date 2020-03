اے سی سی اے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی تعمیر میں مدد کرے گی اے سی سی اے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی تعمیر میں مدد کرے گی

ملتان(پ ر) دی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس(اے سی سی اے) جنوبی پنجاب میں اسٹارٹ اپ ایکوسسٹم کی تعمیر میں مدد فراہم کرنے کی غرض سے 13 مارچ، 2020ء کو ملتان میں ’پنجاب: پاکستان کی اقتصادی خوشحالی کی راہداری (Punjab: Corridor to Pakistan's Economic Prosperity)‘ کے عنوان سے ایک کانفرنس منعقد کرے گی جس میں اہم پالیسی ساز اور صاحب اثر کاروباری شخصیات بڑی تعداد میں شرکت کریں گی۔ اِس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد جنوبی پنجاب میں قائم کاروباری اداروں کو مستقبل کے لیے تیار کرنا اور خطے کی اقتصادی ترقی ومعاشرے کی خوشحالی کے لیے مستقبل میں سمت متعین کرنے کی غرض سے تمام فریقین کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ایسو سی ایشن کی ایوارڈ یافتہ پیشہ ورانہ آگاہی کی بنیاد پر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اہم فکری رہنماؤں اور پالیسی سازوں کی خصوصی اعانت سے ایونٹ میں جنوبی پنجاب کو ایک عالمی اسٹارٹ اپ حب میں تبدیل کرنے اور پائیدار و مستقبل کے لیے تیار اداروں کے قیام جیسے متنوع موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔

کانفرنس میں شریک رہنما اس بات کی وضاحت بھی کریں گے کہ یہ خطہ مساوی مواقع یقینی بنا کر، اخلاق کے اعلی ترین معیار میں برتری کے حصول اور جدت پسند ذہن کی

حوصلہ افزائی کے ذریعے کس طرح اپنی گنجائش سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتاہے۔

اس حوالے سے اے سی سی اے کے مارکیٹنگ کمیونیکیشنز مینیجر، راشد خان نے کانفرنس کے دوران زیر بحث آنے والے موضوعات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ”کاروباری ماحول کبھی بھی اتنی انقلابی تبدیلیاں ایک ساتھ نہیں آئیں لہٰذا تصور کیجیے کہ ہمارے مقامی کاروباری اداروں اور افرادی قوت کو کس حد تک تبدیلی لانے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ عالمی مسابقت میں خود کو دوسروں کے برابر رکھ سکیں۔ ہماری آئندہ کانفرنس میں، ہم گفتگو میں حصہ لینے والے رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ خطے کے لیے ایک دلیرانہ مستقبل کا

تصور پیش کریں اور شمولیت، دیانتداری اور جدت کی طاقت کو استعمال میں لائیں۔“

میڈیا بریفنگ کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اے سی سی اے کے بزنس ڈیویلپمنٹ مینیجر، شاہ محمد خان ایف سی سی اے نے کہا،”اے سی سی اے خطے میں کاروباری اداروں اور ریگولیٹرزکے ساتھ مل جل کر کام کرتی ہے اور انہیں مستقبل کی تیاری کے عالمی مسابقت میں سرگرمی سے اعانت فراہم کرتی ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد اپنے تمام پارٹنرز کے درمیان تعاون کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ مستقبل میں مل جل کرخطے کے رہنما کا کردار ادا کرسکیں اور اسے جدت اور مستقبل کے لیے تیار ٹیلنٹ کے حوالے سے

ایک حب میں تبدیل کرنے کی غرض سے حصہ لے سکیں۔“

ملتان میں اے سی سی اے کے بزنس ڈیویلپمنٹ ایگزیکٹو، نبیل احمد نے میڈیا کو بتایا کہ”اے سی سی ا ے جنوبی پنجاب کے خطے کو مستقبل کے لیے تیار ہونے اور اپنی حقیقی گنجائش کے مطابق کام کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی غرض سے ایک عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ہمارے ارکان اور پارٹنرز اپنے لوگوں کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ پیشہ ور اکاؤنٹنٹس کے عالمی ادارے کے طور پر ہم مقامی کاروباری اداروں کی مدد کرتے ہیں کہ وہ کس طرح نئے روابط پیدا کریں، خصوصی آگاہی حاصل کریں اور نیٹ ورکنگ کی طاقت

سے فائدہ اٹھائیں۔“

کانفرنس میں شریک مقررین کی متاثر کن شخصیات میں پارلیمانی سیکریٹری برائے خزانہ مخدوم زین حسین قریشی، پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، جہانزیب برانہ، حفیظ گھی ملز پرائیویٹ لمٹیڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، شیخ احسن رشید، انسٹی ٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینیجمنٹ اکاؤنٹنٹس (آئی سی ایم اے پی) کے صدر، ضیاء المصطفیٰ، اُخوت فاؤنڈیشن کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈاکٹر امجد ثاقب، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر، ڈاکٹر اطہر محبوب،بہاولپور ایوان صنعت و تجارت کے صدر جاوید اقبال چودھری، ملتان ایوان صنعت و تجارت کے سینئر نائب صدر میاں راشد اقبال،مقبول گروپ کے ڈائریکٹر، بختاور تنویر، برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر کراچی کے پروجیکٹ مینیجر،

احمر عارف اور SKANSاسکول آف اکاؤنٹنسی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ساجد حسین شامل ہیں۔

اس ایونٹ کے لیے اے سی سی اے کے جن پارٹنر اداروں نے اعانت فراہم کی ہے اْن میں سیکیورٹی آرگنائزنگ سسٹم پرائیویٹ لمٹیڈ پاکستان، شمع، اخوت فاؤنڈیشن، برٹش

ڈپٹی ہائی کمیشن، ایل جی ایس، یونیورسٹی آف لندن، SKANS، ٹی ایم یو سی، صداقت، ایم اے شیخ ہسپتال، ملتان ایوان صنعت وتجارت، بہاولپور ایوان صنعت و تجارت، آئی سی

ایم اے پی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، پی بی آئی ٹی، پی آئی ٹی بی شامل ہیں۔

٭٭٭

