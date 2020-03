نوکیا فونز”نوٹائم ٹوڈائی“ کا فون پارٹنر بن گیا نوکیا فونز”نوٹائم ٹوڈائی“ کا فون پارٹنر بن گیا

کراچی(پ ر) ہوم آف نوکا فونز،HMDGlobal کے ایک اعلان کے مطابق نوکیا فون 25ویں جیمز بونڈ فلم ”نو ٹائم ٹو ڈائی (No Time To Die)“ کا باضابطہ فون پارٹنر بن گیا ہے۔ اِس فلم میں ’مستقبل کے اثرات سے محفوظ‘ نوکیا کے دیگر فونز کے ساتھ بالکل پہلی مرتبہ پیش کیا جانے والا نوکیا 5Gفون بھی آفیشل موبائل ڈیوائس کے طور پر نظر آئے گا۔مارکیٹ میں اِس فون کی فروخت کا اعلان جلد کیا جائے گا۔اس موقع پر Global HMDنے اس فلم میں اپنے استعمال ہونے والے فون کے اشتہار کی بھی نمائش کی۔اِس اشتہار میں ایجنٹ نومی(Agent Nomi) کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ لشانا لنچ ( Lynch Lashana) نمایاں ہے جو کمپنی کی، اب تک کی،سب سے بڑی عالمی مارکیٹنگ مہم کا حصہ ہیں اور اشتہار میں نوکیا اسمارٹ فون کو”واحد گیجیٹ،جس کی آپ کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے“کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس فلم کے اشتہار کی ہدایات BAFTA ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹراما اسانتے(Amma Asante) نے فلم ”نوٹائم ٹو ڈائی“سے متاثر ہو کر دی ہیں۔نوے (90) سیکنڈز کی یہ ویڈیو اتوار، 08مارچ کو ریلیز کی جائے گی اور اِس ویڈیو میں جلد ہی اعلان کیے جانے والے نوکیا اسمارٹ فونز کی جھلکیاں پیش کی جائیں گی۔ اس ویڈیو کو لندن کے مشہور آسمانی پس منظر میں فلمایا گیا ہے جن میں سینٹ پال کیتھیڈرل کا گرجا گھر اورشارڈ ٹاور (The Shard) نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں جبکہ، مشن کی تکمیل کے لیے،ایجنٹ نومی اپنے نئے اور فروخت کے لیے جلد ہی پیش کیے جانے والے نوکیا اسمارٹ فون کے مختلف فیچرز استعمال کرتی نظر آتی ہے۔”نو ٹائم ٹو ڈائی“ فلم میں نوکیا اسمارٹ فونز کی رینج نمایا ں نظر آئے گی جو کہ سنیما، ڈیجیٹل، سوشل، OOH اور ریٹیل پر چلنے والی کیمپین کا حصہ ہے۔ یہ کیمپین 08مارچ کو،بین الاقوامی یوم خواتین (International Women's Day)کے موقع پرشروع کی جائے گی۔اس فلم میں، ایجنٹ نومی نئے نوکیا فونز کے پورٹ فولیو کے مختلف فیچرز کی رینج استعمال کرے گی جن میں بالکل پہلی مرتبہ پیش کیے جانے والا 5Gنوکیا اسمارٹ فون شامل ہے اور اس کی نمائش19مار چ کو کی جائے گی اور ”نو ٹائم ٹو ڈائی“ میں زیادہ تر وقت میں نظر آئے گا۔برطانوی سنیما گھروں میں یہ فلم 12نومبر، 2020ء کو پیش کی جائے گی جس میں پورے پورٹ فولیو پر مشتمل عزم کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس کا مقصد تمام افراد کے لیے پریمیم کے ساتھ باکفایت تجربہ فراہم کرنا ہے۔

