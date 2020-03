ایک اور ایرانی رکن اسمبلی کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق

تہران(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایران کی منتخب رکن پارلیمنٹ فاطمہ رہبر کروناوائرس کا شکار ہوکر انتقال کر گئی ہیں۔چھپن سالہ فاطمہ رہبر کو گزشتہ روز قومہ کی حالت میں ہسپتال منتقل کیاگیاتھا۔ ان کا تعلق ایران کی کنزرویٹو پارٹی سے تھا۔

فارس نیوز ایجنسی کے مطابق فاطمہ رہبر اس وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہونے والی دوسری رکن پارلیمنٹ ہیں۔العربیہ کے مطابق اس سے قبل کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ایرانی پارلیمنٹ کے رکن محمد علی رمضانی دستک انتقال کر گئے تھے۔ محمد علی دستک حال ہی میں آستانہ اشرفیہ کے رکن منتخب ہوئے تھے، انہیں چند روز قبل ہی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق محمد علی دستک ہسپتال میں زیر علاج تھے، وہ گزشتہ ہفتے کی صبح دم توڑ گئے۔

ایرانی حکومت کی جانب سے محمد علی دستک کی وجہ کرونا وائرس نہیں بتائی گئی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رکن پارلیمنٹ کی وفات ’فلو اور ایسے کیمیائی زخموں‘ کی وجہ سے ہوئی جو انہیں عراق جنگ کے دوران آئے۔

