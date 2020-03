چین میں کرونا وائرس کے مریضوں کو قرنطینہ کرنے کیلئے استعمال ہونے والے ہوٹل کی عمارت گر گئی

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین میں قرنطینہ کیلئے مخصوص ہوٹل کی عمارت گر گئی جس کی وجہ سے تقریباً 70 افراد ملبے تلے دب گئے۔

حکام کا کہنا ہے کہ چین کے مشرقی صوبے فوجیان میں ہفتے کو شام کے وقت ہوٹل کی عمارت گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ گوانگ ژو شہر میں شن جیا ہوٹل کو کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کو قرنطینہ کرنے کیلئے استعمال کیا جارہا تھا۔

ہفتے کو شام ساڑھے 7 بجے ہوٹل کی عمارت گرنے سے لگ بھگ 70 افراد ملبے تلے دب گئے ، چین کے مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے تک 23 لوگوں کو ملبے سے ریسکیو کیا جاچکا ہے۔ یہ ہوٹل 80 کمروں پر مشتمل تھا اور اس میں موجود افراد کرونا وائرس سے متاثرہ تھے۔

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV