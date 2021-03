اسلام آباد میں محمد علی سدپارہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمعیں روشن کرنے کی تقریب ،ہزاروں افراد کی شرکت

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف پاکستانی کوہ پیما محمد علی سدپارہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سول سوسائٹی کی جانب سے شمعیں روشن کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔

تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شر کت کی،اس موقع پر محمد علی سدپارہ کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو سلام پیش کیا گیا۔محمد علی سدپارہ کے بیٹے ساجد علی سدپارہ نے تقریب کے اہتمام پر عوام کا شکریہ اداکیا ہے۔

Thank you Islamabad for the honour. People from all walks of life honoured the fallen heroes of #k2winterexpedition2021

Special thanks to @ZaeemZia @GbCares @dcislamabad @nadia_a_mirza @Rohshan_Din & all volunteers for the unprecedented love & support #HonourAliSadpara pic.twitter.com/FzSe0V2qVG