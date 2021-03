کمپیوٹرسے واٹس ایپ پر کال کرنیوالے صارفین کیلئے خوشخبری، بڑا مسئلہ حل ہوگیا

سان فرانسسکو (ویب ڈیسک) ڈیسک ٹاپ ورژن استعمال کرنے والے واٹس ایپ صارفین کے لیے آڈیو ویڈیو کالنگ کی سہولت متعارف کروانے کے بعد کمپنی نے واضح کیا ہے کہ ’اگر دوران کال صارف کے موبائل میں انٹرنیٹ چلنا بند ہوجاتا ہے تب بھی کمپیوٹر پر کال منقطع نہیں ہوگی بلکہ اس پر معمول کے مطابق ہوتی رہے گی‘۔

واٹس ایپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ اب صارفین بڑی سکرین پر چیٹ کے ساتھ ویڈیو اور آڈیو کالنگ کی سہولت سے بھی استفادہ کرسکتے ہیں، کمپیوٹر سے کی جانے والی کالز بھی اینڈ ٹو اینڈ انگرپٹڈ کے تحت کی جائیں گی یعنی بالکل محفوظ ہوں گی۔

واٹس ایپ کی جانب سے فیچر متعارف کرائے جانے کے بعد صارفین نے سوال کرنا شروع کیے کہ جب اُن کے موبائل میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہوگی تو وہ کمپیوٹر کی مدد سے کس طرح کال کرسکیں گے جس کے جواب میں کمپنی سے متعلق خبروں پر نظر رکھنے والے شعبے ڈبلیو اے بیٹا انفو نے وضاحت پیش کی ۔

WhatsApp Desktop won't interrupt your current call if your phone is not connected to the Internet anymore, during the call. ????

When multi device will be available in a future update, you can also start calls and send messages without an active Internet connection on your phone.