’کچھ لوگ میرے اور محمد رضوان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں‘ سرفراز احمدپھٹ پڑے 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کا غصہ تو ہر کوئی جانتا ہے ،پی ایس ایل کے میچز میں مسلسل شکستوں کے دوران فیلڈ میں بھی بے حد غصے میں نظر آتے تھے جس پر رمیض راجہ نے انہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ زیادہ غصہ نہ کیا کریں ۔ابھی گزشتہ روز اینکر پرسن محمد جنید کے ایک ٹوئٹ پر بھی انہوں نے خفگی کا اظہار کیا ۔کرکٹ حلقوں میں وکٹ کیپر بلے باز کی حیثیت سے ان کا محمد رضوان سے موازنہ بھی کیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ دونوں کھلاڑیوں میں سے زیادہ اچھے کھلاڑی کسی ایک کے زیادہ اچھے کھلاڑی ہونے کی رائے بھی پیش کر رہے ہیں ۔

ایسی صورتحال میں سرفراز احمد نے واضح کیا ہے کہ انہیں محمد رضوان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ۔سپورٹس رپورٹ ساجد نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سرفراز احمد کا بیان شیئر کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے میرے اور محمد رضوان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں ،مجھے محمد رضوان سے کوئی مسئلہ نہیں ۔سرفراز احمد نے مزیدکہا کہ محمد رضوان نے پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹ میں اپنی اہلیت کا ثابت کیا ہے ۔

Sarfaraz Ahmed "Some people want to create a bad atmosphere between me and Rizwan for no reason, but I have no problems with him. He has excelled in the Pakistan Super League after proving himself in all three formats for Pakistan" #Cricket pic.twitter.com/DmSpWrTSdl