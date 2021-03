رشتہ طے پانے کے بعد شاہین شاہ آفریدی نے اپنے سسر کیلئے پیغام جاری کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی نے نسبت طے پانے کے بعد دعاؤں سے نوازنے پر اپنے سسر شاہد خان آفریدی کا شکریہ ادا کیا ہے۔

شاہد آفریدی کی ٹویٹ کے جواب میں شاہین شاہ آفریدی نے کہا ’الحمد للہ، دعاؤں سے نوازنے پر لالہ آپ کا شکریہ، اللہ سب کیلئے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ پوری قوم کا فخر ہیں۔‘

اس سے قبل شاہد آفریدی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ’شاہین کے اہلخانہ نے میری بیٹی کے رشتے کیلئے میرے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے، دونوں خاندان باہمی رابطے میں ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ جوڑا بھی بن جائے گا۔‘

شاہد آفریدی نے اپنے ’داماد‘ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’ میری دعائیں شاہین کے ساتھ ہیں، اللہ اسے آن فیلڈ اور آف فیلڈ کامیابیاں عطا کرے ۔‘

خیال رہے کہ گزشتہ روز یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ شاہین شاہ آفریدی کے رشتے کیلئے ان کے اہلخانہ نے شاہد آفریدی کی لڑکی کا ہاتھ مانگا ہے۔ شاہین کیلئے آفریدی کی بڑی سے چھوٹی صاحبزادی کو پسند کیا گیا ہے تاہم ابھی باضابطہ منگنی کی تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ گزشتہ روز شاہین شاہ آفریدی کے والد ایاز خان آفریدی نے رشتہ طے پانے کی تصدیق کی تھی جس کے بعد آج شاہد آفریدی نے بھی اس پر مہرِ تصدیق ثبت کردی ہے۔

Alhumdulillah. Thanks Lala for your prayers. May Allah SWT make things easier for everyone. You are the pride of entire nation. https://t.co/xfQYnb0ONZ