60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کورونا ویکسین کب لگنا شروع ہوگی؟ حکومت نے تاریخ کا اعلان کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 60 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کو کورونا ویکسین لگنے کا عمل 10 مارچ سے شروع ہوگا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک میں بزرگ افراد کو کورونا وائرس کی ویکسین دینے کا عمل 10 مارچ سے شروع کر دیا جائے گا۔ رجسڑڈ افراد میں جن شہریوں کی عمر سب سے زیادہ ہوگی ان کو سب سے پہلے ویکسین لگائی جائے گی۔

The vaccination of people 60 years and older will be starting from Wednesday the 10th of March. Vaccinations will be done in reverse order by age. Which means the oldest person who has registered will be vaccinated first. Full details will be issued tomorrow.