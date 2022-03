پاکستان ویمن ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کی بیٹی کےساتھ سٹیڈیم آنے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل

ماؤنٹ منگنوئی(ویب ڈیسک) پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کی اپنی 6 ماہ کی بیٹی کے ہمراہ تصویر وائرل ہونے کے بعد انہیں دنیا بھر سے پذیرائی ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق ادھر پاکستان میں مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے سماجی روابط کی ویب سائٹ پر بسمہ معروف کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’یہ بہت طاقتور تصویر‘ ہے۔

What a powerful image!

So heartwarming to see Pakistani girls breaking the glass ceiling. More power to you @maroof_bismah

Love to the little one ♥️

You go girl ! pic.twitter.com/AmT7E9KzIR