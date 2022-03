آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وانر کا راولپنڈی سٹیڈیم میں ڈانس کرنے کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا

راولپنڈی (ویب ڈیسک) آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وارنر نے راولپنڈی ٹیسٹ کے دوران سٹیڈیم میں اپنی ڈانس کی وائرل ویڈیو پر ردعمل دیا ہے۔

ویڈیو میں گراؤنڈ میں موجود شائقین کرکٹ نے وارنر کے نام کے نعرے لگائے جس پر باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کرتے وارنر نے شائقین کرکٹ کے نعروں کا بھرپور جواب دیا تھا۔

انہوں نے مختصر ڈانس کیا اور شائقین کرکٹ کی طرف چہرہ کیے بغیر ہاتھ بھی ہلایا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا سمیت مختلف عالمی شہرت یافتہ ویب سائٹس نے بھی شیئر کیں۔

فلیش سکور کرکٹ کمنٹیٹرز کے مصدقہ ٹوئٹر اکاؤنٹ نے ویڈیو شیئر کی تو ڈیوڈ وارنر نے اس پر جواب دیا اور سٹیڈیم میں موجود مداحوں کی تعریف کی۔

The fans have been amazing https://t.co/cMsQVdfxTX