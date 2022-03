روس کے ساتھ جنگ کے دوران ہی یوکرین کے دو فوجیوں نے شادی کر لی

کیف (ویب ڈیسک) گزشتہ 11 روز سے یوکرین میں روسی افواج کی طرف سے جاری جنگ کے دوران دو یوکرینی جنگجوؤں نے میدانِ جنگ میں ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔

روزنامہ جنگ کے مطابق کیف پوسٹ کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ کے مطابق علاقائی دفاع کی 112 بریگیڈ کے لیسیا اور والیری نے اتوار کو شادی کی۔

Today, in the field conditions of #UkraineRussiaWar, two fighters of the 112 brigade of the territorial defense, Lesya and Valeriy got married. The military chaplain married them. pic.twitter.com/5g7MNDQ5zZ