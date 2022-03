2 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں ،  قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں نے وزیر اعظم سے نوٹس لینے کی اپیل کردی

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی 2ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں ، کھلاڑیوں نے ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کردی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی عماد بٹ ، اظفر یعقوب ، عاطف مشتاق نے وزیر اعظم سے اپیل کی کہ ڈیپارٹمنٹ سپورٹس ختم ہونے کے بعد سے کھلاڑیوں کو ادائیگیاں نہیں کی گئیں ،فیڈریشن کی جانب سے ملنے والاماہا نہ کنٹریکٹ بھی گزشتہ3 ماہ سے نہیں مل سکا۔

Dear @ImranKhanPTI @PHFOfficial players are job less.. they haven’t received salaries from last couple of months. They need you. Pls review your sports policy and save there families. @Shoaib_Jatt @iamalishan10 @sohailimrangeo @GovtofPakistan @mirzaiqbal80