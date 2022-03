کورونا کے بعد مسجدِ حرام میں  پہلی بار سماجی فاصلے کے بغیر نماز کی ادائیگی

مکہ مکرمہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا کی وبا شروع ہونے کے بعد پہلی بار مسجدِ حرام میں سماجی فاصلے کے بغیر نماز ادا کی گئی ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز مسجدِ حرام میں کورونا کی وبا شروع ہونے کے بعد پہلی بار مکمل گنجائش کے ساتھ نماز ادا کی گئی ۔

PICTURES: First Prayers in Masjid Al Haram after Physical Distancing was abolished pic.twitter.com/H4RW93MKjt