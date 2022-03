"گنگو بائی کاٹھیا واڑی" فلم کیلئے عالیہ بھٹ نے کتنا معاوضہ لیا؟

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سنجے لیلا بھنسالی کی ہدایت کاری میں بننے والی بالی ووڈ "گنگو بائی کاٹھیا واڑی" نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مرکزی کردار نبھانے والی اداکارہ عالیہ بھٹ نے اس فلم میں کام کا معاوضہ 20 کروڑ روپے وصول کیا ہے۔

بھارتی فلمی ناقد ترن آدرش کے مطابق فلم گنگو بائی اب تک صرف انڈیا میں 92 کروڑ روپے سے زیادہ کمائی کرچکی ہے جب کہ پوری دنیا میں اس کی کمائی 100 کروڑ سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اپنی ریلیز کے دو ہفتے بعد بھی فلم کے بزنس میں کوئی کمی نہیں دیکھی گئی اور یہ کل بھی 10 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کرچکی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق عالیہ بھٹ نے اگرچہ اس فلم کا معاوضہ 20 کروڑ روپے وصول کیا ہے لیکن اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے معاوضے میں اضافہ بھی کرسکتی ہیں۔

#GangubaiKathiawadi remains the first choice of moviegoers on [second] Sun - also hits double digits - despite a strong opponent [#TheBatman]… Inches closer to ₹ ???? cr… [Week 2] Fri 5.01 cr, Sat 8.20 cr, Sun 10.08 cr. Total: ₹ 92.22 cr. #India biz. pic.twitter.com/PClGaknP28