 آگے آگیا ہائی ونڈ ایریاچھوٹی گاڑیوں کے لیے خطرہ، احتیاط کریں بڑی لمبی گاڑیاں بالکل سلو ہوجائیں ورنہ گاڑی اور آپ دُور پڑے ہوں کسی کھوہ کھاتے میں 

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:67

A Visit to Bathrust Region

4 اکتوبر 2015ء سورج طلوع ہوتے ہی ہم Richmont Road پر روانہ ہوچکے تھے۔ آگے سے پٹرول ڈلوایا۔ وہاں سے روٹی ہل، Penrith اور آگے بلیو ماؤنٹین کی طرف چل دئیے۔

Penrith کے پاس Napean River پر سے گزرے۔ بائیں طرف سٹی آف بلیو ماؤنٹین۔موٹر سائیکل گینگز کا ذکر کیا تھا، یہ سامنے جا رہے ہیں۔ سائیکل ریس والے 6 لڑکے دھیمے دھیمے چلے جا رہے ہیں، لمبے سفر پر ہونگے۔ آگے آبادی Noman Lindsay۔ دائیں بائیں ”کھوہ کھاتے“ جنگلات۔ آگے آگیا ہائی ونڈ ایریاچھوٹی گاڑیوں کے لیے خطرہ …… احتیاط کریں بڑی لمبی گاڑیاں جو گذریں تو بالکل سلو ہوجائیں ورنہ ہائی ونڈ ایریا اور بڑی گاڑیوں کی پیدا کردہ اضافی ہوا آپ کی گاڑی کو ڈگمگا ہی نہ دے اور آپ دُور پڑے ہوں کسی کھوہ کھاتے میں۔ اب آگے آگیا Hazal Brook قصبہ ریل کی پٹری بھی ساتھ نبھا رہی ہے، سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے۔ یہ لو Wentworth Falls گذر گئیں۔ آگے Katoomba اور پھر یہ Three sisters (تھری سسٹرز کی کہانی)۔ 5 لڑکے2لڑکیاں سائیکل ریس لگاتے ہوئے، بلیو ماؤنٹین نیشنل پارک

چلو آؤEven's Lookout دیکھیں۔ ہوا کی سپیڈ توبہ توبہ! لو سیڑھیاں اُتریں۔ لکڑی کی بنی سیڑھیاں۔ لیکن مُشکل ہر سیڑھی کوئی ڈیڑھ فٹ۔ اوہ لو اُتر ہی گئے۔ بیوٹی فل منظر۔ اتھاہ گہرائی 40 فٹ، پہاڑیوں کی قدرتی Slanting کٹائی سبحان اللہ! اب دوبارہ اُوپر چڑھیں۔ درمیان میں سانس پھُول گیا۔ رُکے…… سانس کو سنبھالا دیا۔ پھر چلے، گاڑی میں بیٹھے۔

Sutton Park Rest Area اور آگے ماؤنٹ وکٹوریا، دائیں بائیں پہاڑیوں کی رنگت ییلو وش وائیٹ لگے۔ Soft Strata سے بنی ہیں۔ لو یہ Aboriginals کی زمانہ قدیم کی بنی Janolen Caves جو اب ایک مشہور و معروف Visitor's Spot ہے۔ گھاس کے دائیں بائیں دو رنگ، لائٹ گرین اور ڈارک گرین۔ سنگل روڈ تھی اب میلوں تک ڈبل روڈ بن رہی ہے۔ اب دائیں بائیں اَتھاہ گہرائیاں بائیں طرف Lake Lyle، بائیں طرف بھیڑوں کے فارم اب آگیا، Lithgo، گوروں کا قبرستان وہاں پھُولوں کی بہار، سارا راستہ سائینٹک ویو ایریا، دائیں طرف ہُوش ربا لیک، بائیں طرف Injured Wild Life کے لیے فون نمبر لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور زخمی سڑک پر پائیں تو فون کریں۔ محکمہ وائلڈ لائف آکر اُس کا علاج کر یگا۔ یہ سبز کے ساتھ پیلا پیلا رنگ لیے گھاس، کیٹل فارمز دائیں بائیں، وہ دیکھو فارم کے کنارے کیا خوبصورت درختوں کی بلند و بالا دیوار اور براؤن، بلیک، سفید، چتکبری چرتی گائیں۔

سامنے آگیا Bathurst دائیں طرف ائیرپورٹ اور ساتھ ہی انڈسٹریل ایریا، سڑکوں کی اُکھاڑ پچھاڑ، ہر طرف سڑکیں under Construction۔ Bathrust میں Lion Club کے پروجیکٹ میں ایک شیڈ میں ٹھہر گئے۔ ساتھ واش رُوم۔ ساتھ ہی Maquarie River۔ اُس کے پل پر لگا ایک فوٹو جو 1955ء میں لیاگیا۔ دریا میں نہاتے لوگ اِس پل کی سنِ تعمیر…… ایک گورا اور ایک گوری دریا میں دو کُتّے نہلاتے ہوئے، چھوٹا کتُّا نہلاتے ہوئے لو وہ کُتّاساتھ بیٹھی مرغابی کی طرف تیرتے ہوئے تیز سے تیز۔ گورا اپنے کُتّے کے پیچھے کنارے کے ساتھ ساتھ مرغابی اُڑی تو کتّا رُکا اور گورے کے قابو آیا۔ لو ایک اور جوڑا دو کتُّوں کو لیے دریا کی طرف رواں دواں۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)