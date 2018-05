احسن اقبال پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی، حملہ آور نے کہاں اور کیسے گولی چلائی، پولیس والوں نے حملہ آور کو کیسے دبوچا؟ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا

نارووال (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر کارنر میٹنگ کے دوران فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں گولی ان کے بازو کو چیرتے ہوئے پیٹ میں جا گھسی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آور عابد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اور اب اس واقعے کی ویڈیو بھی منظرعام پر آ گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر قاتلہ حملے کا مقدمہ درج

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو گولی چلانے کے کچھ لمحات بعد کی ہے جب سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آور کو دبوچ لیا اور احسن اقبال کو ہسپتال منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے حملہ آور کو قابو کر رکھا ہے جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے پستول بھی قبضے میں لیں۔

ویڈیو سوشل میڈیا پر آتے ہی وائرل ہو گئی ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہے جبکہ سیاستدانوں کے علاوہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی اس حملے کی شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

EXCLUSIVE :: VIDEO FROM THE SPOT WHEN #AHSANIQBAL GOT HIT.@betterpakistan @siasatpk @pmln_org @PMLNPunjabPk pic.twitter.com/aVK1lodffa