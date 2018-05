”دیکھتا ہوں پھر آگے تمہیں کرکٹ کون کھلائے گا۔۔۔“ ٹیم سے باہر عمر اکمل کی ”دھماکے دار“ اینٹری، وقار یونس نے کون سی بات ماننے سے انکار پر یہ الفاظ کہے؟ نیا پنڈورا باکس کھول دیا، کرکٹ حلقوں میں کھلبلی مچا دی

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی بلے باز عمر اکمل فٹنس اور کارکردگی سمیت دیگر کئی مسائل کے باعث قومی ٹیم سے باہر ہیں اور اب تک کوچ مکی آرتھر سمیت کئی لوگوں پر مختلف قسم کے الزامات بھی عائد کر چکے ہیں۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں بھی ان کی کارکردگی انتہائی ناقص رہی مگر انہوں نے اپنی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ نہ دی بلکہ اب سابق کوچ وقار یونس پر بھی الزام عائد کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ ویڈیو غالباً فیصل آباد میں جاری پاکستان کپ کے میچ کے دوران بنائی گئی جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون رپورٹر عمر اکمل سے سوال کرتی ہے کہ آپ یہاں وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹیسٹ میچ میں وکٹ کیپنگ سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ وکٹ کیپنگ سے آپ کی بیٹنگ پر برا اثر پڑے گا۔

عمر اکمل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”میں نے ٹیسٹ میچوں میں وکٹ کیپنگ کرنے سے منع کیا تھا لیکن اگر آپ ٹی 20 اور ون ڈے کرکٹ کی بات کریں تو میں نے تین سے چار سال تک وکٹ کیپنگ کی۔ ہمارے کوچ وقار یونس نے کہا تھا کہ ٹیسٹ میچوں میں بھی کیپنگ کرو تو میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری اگلی سیریز دبئی میں تھی جہاں مصباح الحق تین سپنرز اور ایک فاسٹ باﺅلر کھلاتے تھے۔

میں نے وقار یونس سے کہا تھا کہ میری بیٹنگ پر برا اثر پڑے گا تو برائے مہربانی آپ مجھ سے وکٹ کیپنگ مت کروائیں جس پر انہوں نے کہا کہ ’میں دیکھتا ہوں کہ آگے تمہیں کرکٹ کون کھلائے گا‘ ۔ اس پر میں نے کہا کہ وقار بھائی ایسا نہ بولیں کیونکہ میں پاکستان کیلئے کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کیساتھ مخلص ہوں اس لئے ٹیسٹ میچوں میں وکٹ کیپنگ سے منع کر رہا ہوں۔

آپ مجھ سے ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹی 20 میں وکٹ کیپنگ کروا رہے ہیں تو میں اپنی خوشی اور ٹیم کی ضرورت کے مطابق کر رہا ہوں اور رہی بات یہاں کی تو یہاں کے کوچ اور کپتان نے بھی کہا ہے کہ ٹیم کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ وکٹ کیپر بلے باز کے طور پر کھیلیں گے تو ہمارے پاس آپشنز زیادہ ہوں گی اور اس وجہ سے ہی وکٹ کیپنگ کی حامی بھری ہے۔“

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

'Dekhta hoon mein Aagay tumhain Cricket Kaun khilaayega.' According to Umar Akmal this what Waqar Younis told him when he refused to be the WK in Test Matches .... pic.twitter.com/Q37nTzOB9g