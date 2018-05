عدنان سمیع کی بھارتی شہریت پربڑے عرب ملک کے امیگریشن حکام نے ایسی گالی دے دی کہ گلو کار تلملا اٹھے ،بھارتی حکام بھی مدد کو نہ آئے کیونکہ۔۔۔

کویت سٹی (ڈیلی پاکستان آن لائن )گلوکارعدنان سمیع نے کویتی امیگریشن حکام پر الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کویت ائرپورٹ پر ان کے اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور انہیں ’بھارتی کتے‘ کہا گیا۔

ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق عدنان سمیع کویت میں لائیو پرفارمنس کے لیے گئے تھے، جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔رپورٹس کے مطابق عدنان سمیع نے کویت میں بھارتی سفارت خانے کے عملے سے رابطہ کیا تو وہاں سے کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا، جس پر وہ مزید برہم ہوگئے۔ بعدازاں انہوں نے ٹوئٹر کا سہارا لیا اور اپنے پیغام میں کویت میں بھارتی سفارتخانے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، 'ہم آپ کے شہر میں محبت بانٹنے آئے اور یہاں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔عدنان سمیع نے مزید لکھا کہ کویتی امیگریشن حکام نے بغیر کسی وجہ کے ان کے عملے کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں 'بھارتی کتے' قرار دیا اور جب آپ سے رابطہ کیا گیا تو آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، ان کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح کا برتاو کرنے کی'۔

@indembkwt We came 2 ur city wt luv & our Indian brethren embraced us with it. U gave no support. Kuwaiti airport immigration mistreated my staff 4 no reason & called thm ‘Indian Dogs’! Wn u wr contacted u did nothing!! How dare d Kuwaitis behave like this with arrogance?! pic.twitter.com/9OPfuPiTW1

بعدازاں عدنان سمیع نے اپنی ٹوئیٹ میں بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ سشما سوراج کو ٹیگ کیا۔جس پر سشماسوراج نے اس کا فوری جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ’پلیز مجھ سے فون پر بات کریں'۔جبکہ وزیر مملکت برائے داخلہ کرن ریججو نے عدنان سمیع کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ 'ہماری متحرک وزیر خارجہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں'، تاہم بعدازاں یہ ٹوئیٹ ڈیلیٹ کردی گئی۔دوسری جانب عدنان سمیع نے بھارتی حکومت کے فوری اور مثبت جواب کا شکریہ ادا کیا۔

Thank you so much for your concern my dear. @SushmaSwaraj is a lady full of heart & she is in touch with me & is looking after our people.. I’m so proud that she is our foreign minister & looks after us all over the world. https://t.co/2KjCIyRG6f