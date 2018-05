”یہ جانور میری فیملی کا حصہ تھا “فاسٹ باولر جنید خان ایسے پالتو جانور کی حادثاتی موت پر غم زدہ ہو گئے کہ جان کر آ پ کو بھی افسوس ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر جنید خان پالتو کتے کی موت پر افسردہ ہوگئے ۔ انہوںنے کتے کو بڑی محبت سے پالا تھا اس کیلئے کھانے پینے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کتے کی پرورش پر رقم کے ساتھ ساتھ اپنا قیمتی وقت بھی صرف کیا جس کی وجہ سے انہیں اس کتے سے انتہائی لگاﺅ ہوگیا تھا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے جنید خان نے کہا کہ آج میرے اور خاندان کے لیے ایک اور افسردہ دن ہے کیونکہ ہماری فیملی کا خوبصورت ممبر اور میرا پالتو کتا جوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے ۔ یاد رہے کہ جنید خان کے پالتو کتے جوئی کو چند روز قبل اس وقت ایک موٹر سائیکل سوار کچل کر فرار ہوگیا تھا جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا۔ جنید خان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی اپنے پالتو کتے کو بھلا نہیں پائیں گے۔

Another sad day for me and my family. A beautiful and lovely member of my family my little doggy Joe has died. Someone run him over with a bike. pic.twitter.com/D1gLCmrYrZ