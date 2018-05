”پاکستانی اور بھارتی نوجوانوں کو ایک ساتھ کام کرتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے “شاہد آفریدی ایسی جگہ پہنچ گئے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بھارتی بھی حیران رہ جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے آل ٹائم سٹار آل راﺅنڈر شاہد آفریدی معرو ف سرچ انجن گوگل کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے جہاں شاہد آفریدی فاﺅنڈیشن کی ٹیم نے دکھی انسانیت کے لیے اپنی خدمات پر بریفنگ دی ۔شاہد آفریدی نے وہاں ایک ساتھ کام کرنے والے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو بھی سراہا اور امن کاپیغام دیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے گوگل ہیڈ کوارٹر کے دورے کی تصاویر شیئر کیں اور ساتھ ہی پیغام لکھا کہ سنگا پور میںگوگل ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ظہرانے کی دعوت میرے لیے باعث فخر ہے ۔ان کہنا تھا کہ یہاں یہاں پاکستانی اور بھارتی نوجوانوں کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت اچھا لگا ۔انہوںنے بتا یا کہ گوگل ہیڈ کوارٹر میں شاہد آفریدی فاﺅنڈیشن کی ٹیم نے انسانیت کی فلاح کے لیے بہترین پریزنٹیشن دی ۔

واضح رہے کہ شاہد آفریدی اپنے فاﺅنڈیشن کے لیے عطیات اکھٹے کرنے کے لیے مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں ،اس سے قبل وہ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں اپنی فاﺅنڈیشن کے لیے عطیات اکھٹے کر رہے تھے ۔

It was a privilege to be hosted for lunch at @Google headquarters #Singapore. Such a heart warming sight to see #Pakistani & #Indian youth working together to make a difference. Had a wonderful presentation of @SAFoundationN for #GoogleTeam & for cause of #Humanity #HopeNotOut pic.twitter.com/j2UmuEdQLW