شاداب خان کی شاندا ر10وکٹیں،پاکستان وارم میچ میں 9وکٹوں سے کامیاب

نارتھیمپٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے شاداب خان کی دس وکٹوں کی بدولت پاکستان نے دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دوسرے وارم اپ میچ میں نارتھیمپٹن شائر کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔

Pakistan beat @NorthantsCCC by 9 wickets in the warm up match at Northampton pic.twitter.com/tJliYjWITL