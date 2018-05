کوک سٹوڈیو سے شہرت پانے والے گلوکار عاصم اظہر اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں ؟ جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کر دے گا ، ہر کوئی عش عش کر اٹھا

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن )کوک سٹوڈیو سے شہرت پانے والے گلو کار عاصم اظہر نے اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ ادا کر کے بڑا خواب پورا کر لیا ۔گلو کار کی والدہ کے ہمراہ عمرہ ادائیگی کے دوران لی گئی تصویر دیکھ کر ہر کوئی عش عش کراٹھا ۔

ALHAMDULILLAH. ???????? My dream was to take my Ami for Umrah, and today it was fulfilled. pic.twitter.com/CicUl1PGtw