بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کےاندرفلم کی شوٹنگ کامنصوبہ؟ناسا کا ردعمل بھی آگیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)گزشتہ ایک دوروز سے خبریں گردش کررہی تھیں کہ ہالی ووڈ ایکشن ہیرو ٹام کروز ناسا کی فلم میں جلوہ گر ہوں گے ،جس کی شوٹنگ کیلئے وہ بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پرجائیں گے۔

ان خبروں کے بعدعالمی خلائی اسٹیشن پر فلم کی شوٹنگ ہونے سے متعلق چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔

ہالی ووڈ فنکار تو اس پر چپ ہیں تاہم اب ناسا خود ہی میدان میں آگیا ہے اور اس نے تصدیق کردی ہے کہ واقعی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر فلم کی شوٹنگ کی جائے گی۔

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv